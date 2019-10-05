Камеры сняли, как именно мальчик оказался в камере хранения в кубанском ТЦ

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По предварительным данным, малыш развлекался в игровой комнате, а затем решил поиграть в прятки. На кадрах ролика видно, как мальчик бежит по коридору ТЦ "Пятая авеню", сам забирается в камеру хранения и закрывает за собой дверцу. При этом как ячейка захлопнулась, до сих пор не понятно.Первыми услышали запертого 8-летнего мальчика девочки-подростки, они попытались ему помочь, также подключились неравнодушная посетительница торгового центра и сотрудница одного из магазинов. В результате общими усилиями удалось помочь ребёнку.Мать мальчика работает в этом же ТЦ, ребёнок почти всё время был рядом с ней, а когда она заметила его исчезновение, ей сразу сообщили, что сын заблокирован в ячейке.Женщина — мать пятерых детей, она очень переживает из-за случившейся ситуации и расстроена комментариями, которые пишут в её адрес. Пользователи утверждают, что она якобы сама посадила ребёнка в камеру хранения, и называют её "кукушкой".