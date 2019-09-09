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Камчатская Медея. Мать утопила своих детей из-за измены бойфренда-мигранта

9 сентября 2019 21:45
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Страшная трагедия произошла сегодня в маленьком портовом Вилючинске.
Автор Станислав Сенькин/life.ru

Страшная трагедия произошла сегодня в маленьком портовом Вилючинске: молодая Екатерина пришла на побережье вместе со своим пятилетним сыном и малюткой дочерью в коляске. Прохожим казалось, что это обычная мамаша на прогулке. Они не заподозрили ничего странного, даже когда Екатерина вошла в ледяную воду, — мало ли, может быть, женщина моржует. Но в этот момент мать безжалостно топила в ледяной воде привязанных к себе детей. Что толкнуло женщину на такой страшный, противоестественный поступок — в новом расследовании Лайфа.

Бухта Крашенинникова — живописнейшее место на Камчатке. Вокруг красивые горы, вдали виднеется остывший вулкан — Вилючинская сопка. Холодные морские воды бухты омывают портовый город, расположенный на берегу. Вилючинск наслаждается последними тёплыми деньками. Скоро погода должна испортиться — на Камчатку надвигается тропический тайфун "Линлин"...

Она шла в ледяной воде, не останавливаясь

Сегодня в одиннадцать часов по местному времени по побережью прогуливались редкие прохожие, которые видели перед собой привычную картину — брошенное на землю полотенце, на котором сидел пятилетний малыш В. и играл ведёрком с лопаткой, а рядом молодая мама укачивала малышку М. в коляске. Вилючинск — город небольшой, пойти некуда, побережье — лучшее место для прогулок молодых мам...

Именно поэтому прохожие не сразу поняли, что происходит. Молодая мама привязала к себе полуторагодовалую малышку и пятилетнего сына и вошла с ними в ледяные воды бухты. Лайфу удалось реконструировать примерную картину того, что произошло потом.

Екатерина, так зовут двадцативосьмилетнюю мать, шла в воду всё дальше и дальше. Один из прохожих сначала удивился, но не подумал, что происходит что-то ужасное. Быть может, мать хочет смолоду закалять организм малышей... Но женщина уходила всё глубже и глубже, пока головки детей не скрылись под водой.

Тогда мужчина бросился в холодную воду, но Екатерина не останавливалась, уже сама погружаясь под воду. Женщина в исступлении кричала о том, что её все предали. "Меня все бросили, я никому не нужна, мне никто не нужен" — отталкивала она спасителя.

В итоге женщину всё-таки вытащили из воды, но дети уже захлебнулись. Малышка М. погибла ещё в холодной воде, а пятилетнего сына В. пытались реанимировать, но не успели. Сама Екатерина сейчас в больнице и, по некоторым данным, находится в совершенно невменяемом состоянии.

Неверность, вторая жена и кредиты...

Екатерина имела опыт несчастливых отношений, плодом которых стал первенец В. Первый муж бросил Екатерину, но молодая женщина всё-таки встретила свою судьбу. Men seni Sevaman написано на стене её аккаунта. По-узбекски это значит "Я тебя люблю". Эти слова Катя адресовала своему избраннику. Молодой человек приехал из Средней Азии и хотел натурализоваться в России, в чём Екатерина ему всячески способствовала. Они уже довольно долго жили вместе, и Катерина родила от него дочь.

Всё изменилось за последнюю неделю. По некоторым данным, новый супруг ушёл от Екатерины к другой женщине или же решил вернуться к своей первой жене на юг, о которой он даже не рассказывал.

Екатерина осталась одна с двумя детьми, также, по некоторым данным, на ней висел большой кредит, который она взяла ради новой любви и новой семейной жизни. Обида на мужчину, разбитое сердце и финансовые затруднения могли вызвать у женщины ощущение безысходности, и она решила покончить с собой, забрав детей в ледяные воды залива.

Но какие бы невыносимые условия не толкнули Екатерину на убийство, женщина будет отвечать по всей строгости закона. Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку работы органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и иных органов, уполномоченных на решение вопросов защиты прав несовершеннолетних и семей, имеющих детей. СУ СКР по Камчатскому краю возбудило в отношении детоубийцы уголовное дело. Женщине грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.


Фото:   Лайф

Автор:
СС
Станислав Сенькин 
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