КамАЗ, потеряв управление, снёс стену детского сада в Ханты-Мансийске. Видео
21 октября 2019 19:33
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Грузовик, не снижая скорости, снёс забор и врезался прямо в стену дошкольного учреждения. Удар пришёлся на ту часть здания, где расположен медпункт и изолятор.
Лишь по чистой случайности никто не пострадал: дети в момент происшествия играли на площадке.
Сам водитель отделался лёгким испугом и ссадинами. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что у самосвала отказала тормозная система. Но точную причину аварии смогут установить лишь после проверки.
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