Известный путешественник задохнулся в сугробе, катаясь на сноуборде в Шерегеше
11 декабря 2019 20:40
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Парень катался на необорудованном склоне между трассами. Но в какой-то момент потерял равновесие и упал головой в снег. Всё это происходило на глазах у его друзей, которые попытались спасти путешественника. Когда же им удалось вызволить Евгения, тот был уже мёртв, пишет КП. В качестве предварительной причины смерти назвали асфиксию — парень задохнулся под "пухляком".
В группе ВК "ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт" приведён комментарий одного из друзей погибшего. Александр рассказал, что парни катались втроём, когда Горбунов упал "головой вниз в ручей", находившийся под снегом. Он с горечью отметил, что ни опыт, ни снаряжение не спасут от беды, которая приходит всегда внезапно.
"Райдеры, опытные и новички, вы думаете, вы бессмертные все тут? 10 минут — и нет человека. Это дикий шок для всех, включая меня. Молодой, полный сил парень ушёл из жизни, тоже думая, что это случится с кем угодно, только не с ним", - Александр, друг погибшего
Евгений действительно слыл опытным путешественником, любил горы и сноуборд и в Шерегеше был частым гостем. Кроме того, вместе с другом на велосипедах он объехал полмира, о чём написал журнал National Geographic. Также парень занимался тюнингом машин, а параллельно увлекался медитациями и саморазвитием. Одна из записей на его стене в ВК гласила: "Бояться надо не смерти, а пустой жизни". И, кажется, Евгений наполнял её изо всех сил.
Фото: Соцсети
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