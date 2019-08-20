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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Из-за ЧП на борту лайнер рейсом Москва — Париж сел в Люксембурге

20 августа 2019 14:11
108
Информации о том, что случилось с самолётом, пока нет. К нему на посадочную полосу направлены экстренные службы.
Информации о том, что случилось с самолётом, пока нет. К нему на посадочную полосу направлены экстренные службы. Самолёт авиакомпании Air France, который выполнял рейс AF1145 из Шереметьево в Париж, приземлился в Люксембурге, передает life.ru. Это следует из данных портала FlightRadar, который отслеживает перемещение гражданской авиации.

По данным открытых источников, экипаж самолёта сообщил о ЧП на борту. На записи его пути видно, как он резко совершил вираж над Люксембургом и вскоре начал снижаться. Подробности инцидента пока не известны. 



Фото:   pixabay
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