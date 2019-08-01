Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
1 августа 2019 23:25
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Ранее издание "АиФ-Прикамье" опубликовало видеозапись, снятую у здания управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах неизвестная женщина несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.
СМИ сообщали, что пинавшая бездомного является сотрудницей ведомства. Позже в Росреестре рассказали порталу 59.ru, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными. МВД пообещало проверить инцидент.
Как отмечает портал, девушку уволили "в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих", несмотря на отсутствие нареканий к ее работе.
"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более", - заявила Абрамченко.
Глава ведомства подчеркнула, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека являются базовыми принципами служебного поведения госслужащих.
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