Источник рассказал подробности о жесткой посадке самолета в Подмосковье
31 августа 2019 18:29
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"На борту самолёта был пилот, он же владелец самолета - Дмитрий Радюхин, а также 12-летняя пассажирка... Предварительно, пилот взлетал со своего участка", - рассказал собеседник агентства.
Жесткая посадка самолета произошла в поле возле деревни Минино. По информации представителя экстренных служб региона, владелец самолета погиб.
Как пишет газета "Известия", пострадавшая в ходе жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье 12-летняя девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«После падения лeгкомотoрного самолета в Московской области 12-летняя пассажирка доставлена в Клинcкую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.
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