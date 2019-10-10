Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
10 октября 2019 14:51
88
"Девятого октября в арендуемой квартире по улице Германа Титова … без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении главка.
С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование.
После необходимых экспертиз следствие будет решать, возбуждать ли уголовное дело.
По информации источника агентства, один из умерших приехал из Башкирии, второй родом из Кирова.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 октября 2019 14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
421
8 октября 2019 22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе. Закон
299
8 октября 2019 20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
311
8 октября 2019 14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Закон
337
4 октября 2019 20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
698
4 октября 2019 16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
469
4 октября 2019 14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. " Закон
457
Происшествия
10 октября 2019 14:51
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в подмосковных Химках. Происшествия
87
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
93
10 октября 2019 12:45
Задержание Михаила Бурцева санкционировал областной суд. Происшествия
165
Криминал
10 октября 2019 12:29
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
119
10 октября 2019 12:01
Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура. Криминал
120
10 октября 2019 09:23
Обнаружены поддельные бланки и печати. Криминал
251
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
93
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
511
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
453
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
383
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
607
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
642
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
877
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1392
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1000
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1254
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1434
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
886
Мероприятия