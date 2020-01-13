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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

13 января 2020 16:18
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Неизвестные похитили у Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова сумку, в которой находились их загранпаспорта, кошелек, телефон и другие вещи.
Неизвестные похитили сумку актрисы Инны Чуриковой в аэропорту Мадрида, об этом она сообщила РБК.

«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — заявила Чурикова.

По данным Telegram-канал Baza, неизвестные похитили у Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова сумку, в которой находились их загранпаспорта. По данным ресурса, чтобы улететь домой, паре пришлось обратиться в посольство. Помимо документов злоумышленникам достались кошелек, телефон и другие вещи на сумму 250 тыс. руб., о чем Чурикова уже сообщила полиции, пишет канал.

Инна Чурикова — народная артистка СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Она известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и другим. Глеб Панфилов — кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии.


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Комментарии


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