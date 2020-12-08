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Хинштейн добился возбуждения уголовного дела по факту избиения детей участницы передачи «Секретный миллионер»

8 декабря 2020 13:42
212
Хинштейн добился возбуждения уголовного дела по факту избиения детей участницы передачи «Секретный миллионер»

Ранее семье отказали в возбуждении дела за отсутствием состава преступления.

С семьей участницы передачи «Секретный миллионер» случилось ЧП в начале ноября этого года. По словам многодетной матери Елены, в одном из магазинов города на её сыновей напали.

- Один из друзей моего сына сделал замечание другой компании по поводу того, что они вошли в магазин без масок. Возник конфликт, в результате чего компания избила наших ребят, а потом один из мужчин начал стрелять из пистолета, - рассказала женщина.

В старшего сына Елены дважды попали из травматического пистолета, остальные тоже были травмы, в том числе и головы. Мать сразу написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали за отсутствием состава преступления. Позже выяснилось, что один из нападавших ранее служил в правоохранительных органах.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на эту ситуацию после того, как об этой истории начали писать в СМИ. Процесс по возбуждению дела стартовал сразу же после того, как депутат лично переговорил с начальником ГУ МВД Александром Винниковым, а также направил запрос в прокуратуру, сообщает КП-Самара.

- Уголовное дело возбуждено, спасибо коллегам за оперативную информацию. Буду контролировать, пока дело не дойдет до суда, - сообщил депутат на своей странице в твиттере.

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Комментарии

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