Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
8 августа 2019 16:09
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Волонтеры стали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Найти ее удалось в ночь на 7 августа.
"Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала.
"Наша группа услышала ее рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум — его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, все время спит", — рассказал собеседник агентства.
По словам специалиста Московского зоопарка, скорее всего, дело не в рычании женщины, а в том, что медведь не хотел лезть в трясину.
"В данном случае, скорее всего, это выдумки, что вот так вот отпугнуть. Это зависит от того, насколько она стояла в этой трясине, решался ли просто медведь пойти в эту трясину... Медведь бы в трясину не полез, они очень аккуратны в этом отношении", - отметил собеседник РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что человек небольшого роста не сможет отпугнуть медведя громкими звуками.
"Тут еще может играть роль, какого размера человек, если маленького росточка, то отпугнуть нереально. Если большой человек, крупный, он резко поднимает руки и кричит, то иногда медведи реагируют на резкий звук, им он не нравится, раздражает, и они тогда уходят", - добавил специалист.
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