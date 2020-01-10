Гражданин Швеции умер в аэропорту Шереметьево

89

По имеющимся данным, мужчине стало плохо после предполётного досмотра. При этом неизвестно, успел ли он обратиться за помощью. Со слов очевидцев, сотрудники полиции, которым сообщили о лежащем на полу мужчине, сперва, вероятно, приняли его за пьяного или спящего и пытались разбудить. Эта информация сейчас проверяется.Фото: соцсети