Грабители своровали Android и вернули, потому что это не iPhone

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По словам свидетеля, который знаком с жертвой, на женщину напали рано утром. Он услышал выстрел, а затем подошла женщина и сказала, что ее ограбили.Но после этого история приняла странный оборот. Грабители вернулись с телефоном, который они украли.«Они вернули его, потому что это был Android. Они хотели iPhone», — пояснил свидетель.После этого женщина вызвала полицию, которая быстро нашла и задержала преступников.