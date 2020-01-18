Горят ресторан "Золотая Пагода" и Медицинский Чосон-центр на улице Георгия Димитрова
18 января 2020 18:32
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Порядка десяти пожарных расчетов борются с огнем.
Как сообщают очевидцы из близлежащих домов, пожар начался примерно в 16.38. Информация дополняется.
Фото: vkonline.ru
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