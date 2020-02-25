Годовалая малышка выжила в страшном ДТП в Удмуртии, где погибли её родители и две сестры

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По его словам, в автомобиле Lada XRay находилась семья из пяти человек: супруги и три их маленькие дочери. Из них выжила только самая младшая — Аурелия, которой всего год. Водителю и пассажирам автомобиля "Тойота-Хайлендер" повезло больше. Автомобилист от госпитализации отказался, его семилетняя дочь и два взрослых пассажира в больнице.