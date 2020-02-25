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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Годовалая малышка выжила в страшном ДТП в Удмуртии, где погибли её родители и две сестры

25 февраля 2020 22:04
128
Девочкам было всего девять и восемь лет.
Четыре человека погибли и ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на 10-м километре трассы Игра — Глазов в Удмуртии. Как сообщил Лайфу источник, среди погибших два ребёнка.

По его словам, в автомобиле Lada XRay находилась семья из пяти человек: супруги и три их маленькие дочери. Из них выжила только самая младшая — Аурелия, которой всего год. Водителю и пассажирам автомобиля "Тойота-Хайлендер" повезло больше. Автомобилист от госпитализации отказался, его семилетняя дочь и два взрослых пассажира в больнице. 
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Комментарии


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