Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

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— На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент ехавший в попутном направлении водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Иннокентия Стряпкова, — говорится в сообщении.Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Уточняется, что оба участника ДТП были в трезвом состоянии. Сейчас выясняются все подробности происшествия.Фото соцсети