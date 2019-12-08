Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
8 декабря 2019 20:01
139
— На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент ехавший в попутном направлении водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Иннокентия Стряпкова, — говорится в сообщении.
Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Уточняется, что оба участника ДТП были в трезвом состоянии. Сейчас выясняются все подробности происшествия.
Фото соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 декабря 2019 12:32
В поправках предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. Закон
213
7 декабря 2019 15:59
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину. Закон
402
6 декабря 2019 21:36
В одном случае депутат незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома. Закон
633
6 декабря 2019 18:57
Они подозреваются в коммерческом подкупе. Закон
608
6 декабря 2019 18:06
Он, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского. Закон
522
6 декабря 2019 17:54
Кроме того, ему запретили создавать и вести сайты. Закон
562
6 декабря 2019 15:28
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Закон
542
Происшествия
8 декабря 2019 20:01
Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Происшествия
137
8 декабря 2019 15:25
Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой. Происшествия
166
8 декабря 2019 12:20
Эвакуировать посетителей не пришлось. Происшествия
196
Криминал
8 декабря 2019 12:03
Теперь тому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
200
7 декабря 2019 11:12
Теперь они на семь лет могут отправиться за решетку. Криминал
839
6 декабря 2019 13:11
Сам он проживал в Санкт-Петербурге. Криминал
320
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
262
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
570
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
514
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
468
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
797
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1171
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
478
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
473
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
753
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1979
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2452
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1682
Мероприятия