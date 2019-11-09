Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
9 ноября 2019 13:42
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— Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович, — написал он.
По словам Островского, пожар произошёл 8 ноября.
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, который погиб, помогая тушить пожар, был соседом погорельцев. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.
Пожар начался вечером 8 ноября. Олег Макаров жил напротив дома, в котором произошло возгорание. Он отреагировал на происшествие и попытался помочь соседям.
Самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак, глава района скончался по пути в местную больницу.
В результате самого пожара никто не пострадал, так как людей в горевшем доме не было.
Фото: Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области/life.ru
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