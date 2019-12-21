Глава Якутии отреагировал на скандальное избиение подчинённого депутатом
21 декабря 2019 14:39
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— Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведётся доследственная проверка: была там драка или не было, были побои и переломы или их не было. В любом случае по её итогам будет дана оценка действиям сторон, — отметил он.
Заявление главы Якутии прозвучало в эфире на местном телевидении. Комментируя новость об инциденте, он выразил мнение, что скандальная история стала причиной хайпа.
Ранее сообщалось, что депутат Государственного собрания Якутии и гендиректор предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев сломал нос замдиректору филиала нефтебазы Владимиру Стрижаку. Причиной конфликта якобы послужило то, что подчинённый хотел уйти в отпуск.
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