Гитарист рок-группы Trubetskoy впал в кому после избиения
12 июня 2019 18:51
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Как отмечается, мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.
— Ситуация очень серьёзная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй, — говорится в сообщении.
Представители музыкального коллектива также отметили, что запланированные концерты отменены не будут — Владыко подменили коллеги-гитаристы.
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