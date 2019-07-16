Фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы под Ростовом
16 июля 2019 21:43
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Как сообщили Лайфу в пресс-службе Киркорова, ДТП обошлось без пострадавших.
— Ничего страшного, просто погодные условия, — прокомментировали представители поп-короля. — МЧС помогло, пострадавших нет. Сейчас фура движется дальше.
У Киркорова заверили, что концерты пройдут по графику, переносить или отменять ничего не будут. Уже завтра, 17 июля, он выступит в Феодосии.
Видео здесь.
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