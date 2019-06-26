Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 26 июня, 18:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/06:
USD 62.52
-0.39
EUR 71.23
-0.37
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

26 июня 2019 16:36
73
Атака готовилась боевиком ИГИЛ*, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров.
Атака готовилась боевиком ИГИЛ*, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров.
ФСБ предотвратила теракт в Саратове. Атака готовилась в людном месте членом запрещённой террористической организации ИГИЛ*, передает life.ru.

— В Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещённой на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ* в местах массового пребывания граждан, — сообщили в ЦОС ФСБ.

У боевика обнаружили компоненты для СВУ и другие средства поражения. Кроме того, он организовал лабораторию в гараже, где собирался синтезировать взрывчатые вещества.

По данным ФСБ, злоумышленник дал присягу главарям ИГИЛ* и действовал по их указанию. Боевик был нейтрализован силовиками.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 июня 2019  15:18
Суд установил для него испытательный срок в два года и штраф в 200 тысяч рублей.
Экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно
Суд установил для него испытательный срок в два года и штраф в 200 тысяч рублей.  Закон
107
25 июня 2019  16:44
Уголовное дело о масштабных хищениях в ПАО «Тольяттиазот», которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, уже более полутора лет вызывает живой интерес у прессы и специалистов.
Московский адвокат - представитель истца прокомментировал дело о хищениях в ПАО "Тольяттиазот"
Уголовное дело о масштабных хищениях в ПАО «Тольяттиазот», которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, уже более полутора лет вызывает живой... Закон
333
21 июня 2019  23:09
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм.
Владелец Range Rover Velar отсудил почти 20 млн рублей за неудобное водительское кресло
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм.  Закон
604
21 июня 2019  22:46
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой.
Экс-глава Раменского района Подмосковья повторно арестован
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой.  Закон
578
21 июня 2019  21:14
За зиму на территории за ТЦ "Рента", на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства.
Департамент градостроительства Самары готовит иск в суд о сносе незаконно построенного павильона в парке им. 60-летия Советской власти
За зиму на территории за ТЦ "Рента",  на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства.  Закон
570
20 июня 2019  18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
За изнасилование и убийство 7-летней девочки самарец на 20 лет отправится в колонию строгого режима
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.  Закон
296
19 июня 2019  15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
Незаконный ввоз 18 тонн томатов в Россию из Туркменистана предотвратили инспекторы Россельхознадзора СО
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.  Закон
323
Весь список
Происшествия
26 июня 2019  16:36
Атака готовилась боевиком ИГИЛ*, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров.
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Атака готовилась боевиком ИГИЛ*, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров.  Происшествия
69
26 июня 2019  13:40
В Жигулевске выявили незаконно переделанный автобус
В Жигулевске выявили незаконно переделанный автобус
Автобус помещен на специализированную стоянку. Происшествия
163
26 июня 2019  12:07
В Самаре уничтожат 3 тысячи орудий незаконного лова, отобранных у браконьеров
В Самаре уничтожат 3 тысячи орудий незаконного лова, отобранных у браконьеров
Изъято более 34 км сетей. Происшествия
156
Весь список
Криминал
26 июня 2019  14:03
За взятку в Жигулевске задержан медработник
За взятку в Жигулевске задержан медработник
Он выдал два незаконных больничных. Криминал
118
26 июня 2019  11:00
Полиция назвала вещество, которое использовал предполагаемый вор-отравитель в Москве
Полиция назвала вещество, которое использовал предполагаемый вор-отравитель в Москве
От его действий могло пострадать более десяти человек. Криминал
167
26 июня 2019  09:52
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве женщины в лесополосе
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве женщины в лесополосе
Конфиденциальность гарантируется. Криминал
198
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
299
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
489
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
438
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
405
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
511
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
495
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
536
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
425
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
672
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
693
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
425
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
742
Весь список

Мероприятия
Творческую молодежь региона поощрили за успехи
На областном Дне молодежи в Новокуйбышевске пройдет выставка «Технопарк – 2019»
В Тольятти состоится фестиваль музыки и искусств «Тремоло» для детей и взрослых
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные