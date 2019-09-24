Экс-главу полиции Армении нашли мертвым близ Еревана
24 сентября 2019 17:56
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"Тело Арутюняна найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", — сообщила представитель СК.
Арутюнян был главой МВД с 1999 по 2003 год, в 2003-2008 годах возглавлял полицию республики. Являлся свидетелем по делу о столкновениях 1 марта 2008 года, по которому проходит также и экс-президент Роберт Кочарян.
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