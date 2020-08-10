Дворовые постройки под замком: право самарчанки на пользование имуществом восстановили

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Жительница областной столицы, являясь собственницей дворовых построек в центре города, не могла в полной мере распоряжаться своим имуществом. Жильцы дома, во дворе которого и располагаются объекты недвижимости, закрыли ворота на замок и не пускали женщину внутрь.Для восстановления своих прав владелица дворовых построек обратилась в суд. По рассмотрению дела было принято решение обязать жильцов дома устранить препятствия в пользовании нежилыми помещениями и передать владелице ключи от подъезда и ворот.Судебными приставами жители дома были предупреждены, что в случае не исполнения решения суда в установленный законом срок, в отношении них будут применены меры принудительного характера.После получения предупреждения должниками было освобождено нежилое помещение от их вещей. Взыскателю в присутствии судебного пристава-исполнителя были переданы ключи от ворот, ведущих во двор, и от нежилого помещения.Права женщины восстановлены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.