Двое мужчин, устроивших стрельбу в Москве, сдались полиции

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Полицией был установлен автомобиль, на котором скрылись участники инцидента со стрельбой. В телефонном разговоре им было предложено добровольно явиться в полицию для дачи объяснений, что они и сделали.Сегодня на Корабельной улице в ЖК "Ривьера парк" неизвестные на чёрном "мерседесе" открыли огонь. Никто не пострадал.