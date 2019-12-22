Двое мужчин, устроивших стрельбу в Москве, сдались полиции
22 декабря 2019 23:09
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Полицией был установлен автомобиль, на котором скрылись участники инцидента со стрельбой. В телефонном разговоре им было предложено добровольно явиться в полицию для дачи объяснений, что они и сделали.
Сегодня на Корабельной улице в ЖК "Ривьера парк" неизвестные на чёрном "мерседесе" открыли огонь. Никто не пострадал.
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