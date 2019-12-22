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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Двое мужчин, устроивших стрельбу в Москве, сдались полиции

22 декабря 2019 23:09
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Сегодня на Корабельной улице в ЖК
Сотрудники правоохранительных органов установили личности мужчин, открывших огонь из охолощённого оружия на Корабельной улице в Москве, и предложили им добровольно сдаться, передает life.ru. На данный момент они находятся в отделении полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Полицией был установлен автомобиль, на котором скрылись участники инцидента со стрельбой. В телефонном разговоре им было предложено добровольно явиться в полицию для дачи объяснений, что они и сделали.

Сегодня на Корабельной улице в ЖК "Ривьера парк" неизвестные на чёрном "мерседесе" открыли огонь. Никто не пострадал. 
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Комментарии


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