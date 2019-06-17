Две москвички с кирпичом ограбили "Пятёрочку"
17 июня 2019 22:24
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
По этой статье подозреваемым грозит более суровое наказание, чем за банальную кражу.
Обеих фигуранток уже задержали, ведётся следствие.
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