Две машины столкнулись и сгорели под Читой
15 июля 2019 21:43
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— Столкнулись автомобили Toyota Progres и Toyota Camry. От удара машины загорелись, обе сгорели. В Toyota Progres погиб один человек, в Toyota Camry — трое, — уточнил представитель ведомства.
Видео здесь.
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