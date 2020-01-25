Две кошки погибли в самолете «Аэрофлота» на рейсе Нью-Йорк — Москва
25 января 2020 14:39
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Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, животные получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Еще одна кошка Чумаченко летела трансфером, она получила обморожение.
После посадки Чумаченко получил сильно поврежденные кошачьи переноски, у одной «дно ушло в потолок», пишет Baza.
С Чумаченко связались представители «Аэрофлота», он потребовал от компании инициировать дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении работников, которые, по его мнению, виноваты в гибели кошек.
«Аэрофлот» намерен привлечь к ответственности грузчиков аэропорта Шереметьево, сообщили агентству «Москва» в авиакомпании.
«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — приводит агентство сообщение пресс-службы «Аэрофлота».
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