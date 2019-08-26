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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Два человека погибли при взрыве гранаты в жилом доме в Находке

26 августа 2019 15:13
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Несколько дней назад местные жители нашли на улице опасный снаряд, но не вызвали специалистов и решили разобрать его сами.
В одной из квартир четырехэтажного жилого дома в Находке Приморского края взорвалась граната, есть погибшие, передает newsru.com. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, взрыв прогремел в квартире на первом этаже четырехэтажного дома на улице Заводская, 16. По предварительным данным, взорвалась граната, при взрыве погибли два человека, еще двое госпитализированы с ожогами.

Представитель администрации Приморья подтвердил агентству, что в квартире дома в Находке взорвалась боевая граната, мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве гранаты, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При взрыве погибли еще двое мужчин в возрасте 57 лет, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двух человек").

Как сообщает РЕН ТВ, причиной происшествия могла стать неосторожность местных жителей. Несколько дней назад они нашли на улице опасный снаряд, но не вызвали специалистов и решили разобрать его сами.


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