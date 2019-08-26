Два человека погибли при взрыве гранаты в жилом доме в Находке
26 августа 2019 15:13
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Представитель администрации Приморья подтвердил агентству, что в квартире дома в Находке взорвалась боевая граната, мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве гранаты, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При взрыве погибли еще двое мужчин в возрасте 57 лет, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двух человек").
Как сообщает РЕН ТВ, причиной происшествия могла стать неосторожность местных жителей. Несколько дней назад они нашли на улице опасный снаряд, но не вызвали специалистов и решили разобрать его сами.
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