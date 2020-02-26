Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
26 февраля 2020 20:59
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По данным следствия, школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, пострадавшая женщина прооперирована, ее состояние средней степени тяжести.
"Я дружу с ним. Он добрый, спокойный и неагрессивный", - рассказал РИА Новости один из друзей подозреваемого. Однако в последнее время, по словам мальчика, его друг начал размещать на своей странице в социальных сетях "очень странные посты", а также "вел странную группу, которую потом закрыли".
Другой знакомый подозреваемого рассказал, что школьник якобы не хотел нападать на учительницу, это "вышло случайно": "Он хотел ударить ученика из параллельного класса, не ножом… Он нормальный, видимо, нервы сдали".
Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, подросток на учете не состоял. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся.
Фото из открытых источников
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