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Дорога позора: в Колумбии жена наказала мужа за измену - раздела, уложила на крышу авто и возила по городу под смех прохожих

29 мая 2019 15:38
69
Супруг ради примирения готов был понести любое наказание.
В портовом городе Барранкилья, что на севере Колумбии, оскорбленная изменой мужа жена придумала наказание для супруга, который ради примирения готов был понести любое наказание, передает newsru.com.

Мужчина был пойман с поличным, когда уединился с любовницей в мотеле. Поэтому отпираться было бессмысленно. Но супруга после долгого и громкого скандала не объявила, что уходит и подает на развод, а пообещала простить неверного мужа, если тот понесет наказание, которое выберет она сама.

Ради примирения супруг согласился и в итоге оказался абсолютно голым на крыше автомобиля, за рулем которого его жена отправилась в путешествие позора по людным улицам города. Полного раскаяния мужа прикрывало только полотенце, наброшенное на голову.

Как сообщает The Sun, такой голый проезд собирал многочисленные толпы на всем протяжении этого путешествия. Зеваки снимали происходящее на камеры смартфонов, улюлюкали и кричали вдогонку автомобилю. Не остались в стороне и полицейские. Они вскоре остановили машину с обнаженным мужчиной на крыше, обвинили и его, и его супругу в нарушении общественного порядка и наложили штраф в размере 500 тысяч колумбийских песо (около 10 тысяч рублей).

 
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