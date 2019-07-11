Для тушения сильнейшего пожара на ТЭЦ в Мытищах готовят авиацию
11 июля 2019 15:10
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— В готовность приводится авиация. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МЧС России.
Кроме того, на место уже направили пожарный поезд.
Видео здесь.
Фото: pixabay.com
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