Директора тольяттинской фирмы «Двери на пятерочку» задержали с застреленными косулями

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В ходе дознания установлено, что на территории Новобуянского охотхозяйства 59-го квартала Новобуянского лесничества «неустановленные лица, не имея специального разрешения», осуществили незаконную охоту. Ущерб от действий неизвестных предварительно оценен в 160 тыс. руб., потерпевшая сторона — департамент охоты и рыболовства.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота в составе группы лиц», максимальная санкция которой — 5 лет лишения свободы.Фирма «Двери на пятерочку» зарегистрирована в 2017 году по адресу: Тольятти, улица Офицерская, 14. Директор — Кирилл Пихтарев, совладельцы — Кирилл Пихтарев, Владимир Ларин, Петр Кровяков. Основной вид деятельности — производство металлических дверей. Выручка предприятия в 2017 году составила 10,558 млн руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб.