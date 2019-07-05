Директор пляжа рассказал о трёхкратном перегрузе на перевернувшемся в Чёрном море катамаране

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— Я не имею отношения к произошедшему. Это катер "Атолл", по последним данным, там было 44 человека, кого-то ко мне привезли, кого-то высадили в пределах Голубой бухты. Перегруз был в три с лишним раза больше, — рассказал Андреев.Он отметил, что первыми спасали детей.— Я поднял все частные корабли, которые у нас были, там рыбаки всякие и брички, прогулочные катера. И они все выехали в район Голубой бухты и спасли людей. Если бы вовремя не спохватились, могло бы быть больше жертв, — подчеркнул директор пляжа.Прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. Жертвами ЧП с катамараном стали две женщины.