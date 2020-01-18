Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился

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Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала наушники, с помощью которых он слушал музыку во время урока и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет."Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.Как добавили в департаменте, конфликт произошел 15 января, педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка."В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Сотрудники школы оперативно вызвали скорую помощь. Врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась", - добавили в ведомстве.Уточняется, что в настоящее время идет проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: соцсети