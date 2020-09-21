Девушка и девочка пострадали в ДТП в Самарской области

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Иномарка Шевроле столкнулась на "встречке" с грузовиком.

20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 01:45 в Ставропольском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Тольятти в направлении г. Сызрань. В пути следования, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира легкового автомобиля, девушка 1995 года рождения и девочка 2020 года рождения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.