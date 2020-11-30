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Девочка с бешенством умерла в Волгограде

30 ноября 2020 23:09
93
Родители ребенка в августе приютили бездомную собаку.

Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Смертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалось в регионе с 2013 года, сообщил ТАСС в понедельник представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).

"Восьмилетняя девочка с диагнозом "бешенство" умерла сегодня в реанимации областной детской инфекционной больницы. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года", - сказал представитель облздрава.

Родители ребенка обратились неделю назад в Палласовскую районную больницу с жалобой на состояние девочки. В среду ее перевезли в Волгоград, в детскую областную инфекционную больницу. Была проведена консультация главного инфекциониста региона и заведующего кафедрой инфекционными болезнями Волгоградского медуниверситета, был установлен основной диагноз - "бешенство".

"Еще в августе родители девочки приютили бездомную собаку, которая некоторое время проживала во дворе их частного дома. Затем собака умерла, родители ее похоронили и никому ничего не сказали. Тогда от укуса собаки и произошло заражение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вакцинирование от бешенства проведено двум медработникам Палласовской районной больницы - педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.

Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным. В комитете ветеринарии Волгоградской области ТАСС ранее сообщали, что в регионе в 2018 году было более 140 выявленных случаев бешенства среди животных, в 2019-2020 годах общее число таких случаев составляет 36 - почти в четыре раза меньше. С начала 2020 года для профилактики опасного заболевания среди представителей дикой фауны использовано около 2 млн доз вакцины. Бесплатную прививку от бешенства сделали более 135 тыс. собак и кошек, а также привили 263 тыс. сельскохозяйственных животных.

 

Фото:    pixabay

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