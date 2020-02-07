Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

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По предварительным данным, два других человека, находившихся на борту, выжили — они в тяжёлом состоянии.У воздушного судна сильно повреждены корпус и винт. На месте работают спасатели.Частный вертолёт Bell 407 пропал с радаров недалеко от Казани. Позже стало известно, что он потерпел крушение, а на его борту находились зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, его помощник и пилот.Фото: ТАСС / Роман Асечкин/ТАСС /Лайф