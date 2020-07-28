ДТП с грузовиком в Самаре: пострадали двое

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ДТП произошло вечером 27 июля в Самаре. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по ул. Вологодская, на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «Лада Веста», они были госпитализированы, сообщает облМВД.