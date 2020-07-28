Что известно об исчезновении Ан-2 в Бурятии

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Самолет вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов.Он перестал выходить на связь через шесть часов после вылета.Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс". Ее представитель сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска, находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.В авиакомпании также сообщили, что полет был согласован.Самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии.На борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс".На Ан-2 не сработал радиомаяк, поэтому спасатели не могут вести поиски с земли.Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после ЧП, Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку.Спасатели продолжают искать самолет, поиски ведутся с воздуха. Сотрудники МЧС также попросили о помощи жителей Бурятии.Поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность.Фото: ТАСC