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Что известно об исчезновении Ан-2 в Бурятии

28 июля 2020 16:34
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Самолет вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов. Он перестал выходить на связь через шесть часов после вылета.
В Бурятии 19 июля пропал самолет Ан-2, на его борту находились шесть человек, передает ТАСС

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов.

Он перестал выходить на связь через шесть часов после вылета.

Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс". Ее представитель сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска, находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.

В авиакомпании также сообщили, что полет был согласован.

Самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии.

На борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс".

На Ан-2 не сработал радиомаяк, поэтому спасатели не могут вести поиски с земли.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после ЧП, Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку.

Спасатели продолжают искать самолет, поиски ведутся с воздуха. Сотрудники МЧС также попросили о помощи жителей Бурятии.

Поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность. 



Фото:    ТАСC
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