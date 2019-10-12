Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
12 октября 2019 11:19
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Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник.
"У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна <…> Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выкарабкалась", — рассказал он.
По словам Колесника, Грищенко похоронили минувшим летом. Она проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.
Напомним, семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал в колледже бомбу и устроил стрельбу. Тогда погибли 20 человек — 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Более 50 человек получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.
Фото pixabay.com
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