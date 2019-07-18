Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
18 июля 2019 17:21
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Ранее сообщалось о 25 погибших и 36 пострадавших. По словам полицейских и представителей экстренных служб, десять человек пострадали серьезно. В службе пожарной охраны Киото сообщили, что многие погибшие были обнаружены на лестнице, которая ведет на крышу здания.
Здание, в котором расположена студия, подожгли около 10:35 (4:35 мск) 18 июля. Поджигателем оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал «Умри!..» На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.
После задержания подозреваемый сообщил полицейским, что для поджога использовал некую горючую жидкость. Полиция выяснила, что утром неизвестный купил канистру бензина на находящейся неподалеку от студии заправке, однако был ли это поджигатель, не сообщается. Пока нет сведений и о мотивах задержанного.
По данным пожарной службы, во время поджога в здании находились 70 человек.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото: соцсети
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