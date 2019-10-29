Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
29 октября 2019 15:56
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Ранее сообщалось о девяти погибших и более 40 пострадавших.
Геологическая служба США (USGS) сообщила во вторник утром о произошедшем на Филиппинах землетрясении магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.
Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.
Фото: pixabay
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