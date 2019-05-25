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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Число пострадавших при взрыве свёртка в Лионе увеличилось до 13 человек

25 мая 2019 22:08
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Правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 30–35 лет, которого засняла камера видеонаблюдения.
Число пострадавших при взрыве свёртка в центре Лиона увеличилось до тринадцати человек, сообщает life.ru со ссылкой на телеканал BFM TV. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее атакой и выразил слова поддержки раненым. 

К расследованию произошедшего подключились сотрудники антитеррористической прокуратуры Парижа. Правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 30–35 лет, которого засняла камера видеонаблюдения.

Согласно записи, человек в маске и тёмных очках подбросил свёрток к одной из пекарен города, рядом с которой спустя некоторое время прогремел взрыв.

Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ. 
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