Число пострадавших при ЧП со сгоревшим Ан-24 возросло до 34
27 июня 2019 21:47
80
При этом в больнице находится девять человек.
Лайфу стало известно, что 17-летнего Илью перевозят санавиацией в детскую республиканскую больницу в Улан-Удэ. Также в эту больницу перевозят 13-летнюю Настю.
Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ, когда у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа.
Фото © Следственный комитет РФ / ТАСС
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