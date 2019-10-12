Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 50

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В 18 префектурах к этому часу ранения различной степени тяжести получил 51 человек. В префектуре Тиба в перевернутом грузовике найден мужчина, в больнице была зафиксирована его смерть. В префектуре Сидзуока один человек числится пропавшим без вести. В префектуре Гумма в результате оползня числятся пропавшими без вести 3 человека.Для 9 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.Тайфун "Хагибис" вечером в субботу обрушился на основной остров Японии Хонсю в районе полуострова Идзу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров.Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Как ожидается, оно вплотную подойдет к Токио в 21 час (15.00 мск). Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.Фото: соцсети