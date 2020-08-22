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Число погибших после взрыва газа в Ярославле увеличилось до трех

22 августа 2020 11:43
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Под завалами нашли тела женщины и предположительно ребенка.
Спасатели обнаружили тела погибших женщины и предположительно ребенка под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС, личности всех жильцов установили, спасательные работы завершили, людей под завалами больше нет.

"Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]", - сказал Бочаров.

По его словам, в результате взрыва повредились 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.


Фото:    Владимир Смирнов/ТАСC
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