Четыре раза за день спасатели выезжали в с.Рождествено для эвакуации пострадавших

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Во всех случаях пострадавшим требовалась срочная медицинская помощь.

Четыре раза за день с Поисково-спасательной станции «Центральная» выходил спасательный катер в с.Рождествено для эвакуации пострадавших на левый берег реки Волга с последующей передаче врачам скорой медицинской помощи. Во всех случаях пострадавшим требовалась срочная медицинская помощь. Последний рейс был выполнен в 19.30. Женщина 1964 года рождения с диагнозом отравление находилась в коме. Оперативно выполненная работа спасателей помогла врачам в кратчайшие сроки оказать пострадавшим медицинскую помощь, сообщает ПСС по Самарской области.