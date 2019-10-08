Четыре человека сгорели заживо в ДТП с бензовозом под Вологдой
8 октября 2019 17:13
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По информации регионального УМВД России, 37-летний водитель "рено" пошёл на обгон, но не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в бензовоз. В результате столкновения произошёл пожар, огонь оставил от легковушки только груду металла. Погибли водитель и все пассажиры иномарки — женщины 45, 47 и 33 лет. Все они жили в Череповце.
Как уточняет life.ru, все три женщины, которые заживо сгорели в ДТП с бензовозом в Вологодской области, занимали руководящие должности в районной администрации.
Так, 47-летняя Мариам Смирнова являлась начальником отдела по управлению имуществом комитета имущественных отношений Администрации Череповецкого муниципального района. Там же 45-летняя Светлана Смирнова занимала пост начальника отдела сельского хозяйства. А 33-летняя Ольга Романова была начальником сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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