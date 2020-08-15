Четыре человека погибли при обрушении на шахте в Коми

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Инцидент произошел 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия.По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований техники безопасности. По факту случившегося начато расследование.«Компанией «Воркутауголь» будут приняты все необходимые меры по работе с подрядчиками для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — добавили в компании.Фото: МЧС России/РБК