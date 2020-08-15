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Четыре человека погибли при обрушении на шахте в Коми

15 августа 2020 18:39
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Инцидент произошел 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия.
Четыре сотрудника подрядной организации «Спецремэнерго» погибли при обрушении галереи на шахте «Воргашорская», принадлежащей АО «Воркутауголь», входящему в ПАО «Северсталь». Об этом сообщил РБК представитель «Северстали».

Инцидент произошел 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований техники безопасности. По факту случившегося начато расследование.

«Компанией «Воркутауголь» будут приняты все необходимые меры по работе с подрядчиками для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — добавили в компании.




Фото: МЧС России/РБК


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