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Кондуктор попросила самарчанку надеть средство индивидуальной защиты, нарушительница масочного режима отказалась.
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Была без маски: в Самаре вытолкнули женщину из автобуса

15 мая 2020 23:54
156
Кондуктор попросила самарчанку надеть средство индивидуальной защиты, нарушительница масочного режима отказалась.
Сегодня, 15 мая, в автобус № 50 вошла женщина без маски. Кондуктор вежливо попросила самарчанку выйти или надеть средство индивидуальной защиты, поскольку в регионе действует обязательный масочный режим.

Нарушительница отказалась выполнять просьбу и уверяла, что абсолютно здорова, тем самым задерживая всех остальных.

Доводы женщины не убедили других самарцев. Ситуация переросла в перепалку. В результате один из пассажиров решил применить силу и вытолкнул нарушительницу из салона автобуса, передает sova.info
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Комментарии


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